Imprese: Enel premiata dalla non profit Cdp per la leadership nelle azioni per il clima (3)

- Nel 2019 Enel ha ulteriormente rafforzato il proprio impegno nei confronti del clima fissando per il 2030 un obiettivo di riduzione delle proprie emissioni dirette di gas a effetto serra per kWh del 70 per cento rispetto al 2017. Per raggiungere questo obiettivo, entro il 2022 il Gruppo prevede di sviluppare 14,1 GW di nuova capacità rinnovabile e ridurre la produzione di carbone del 74 per cento rispetto al 2018. Con queste iniziative, Enel incorpora l’azione per il clima all’interno delle proprie decisioni strategiche e delle proprie attività operative, per guidare la transizione energetica. Il Gruppo si è impegnato attivamente per realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) delle Nazioni Unite, con una quota pari a circa il 95 per cento degli investimenti complessivi, che ammontano a 28,7 miliardi di euro per il periodo 2020-2022, direttamente collegata agli obiettivi Sdg 7 (Energia pulita e accessibile), 9 (Industria, innovazione e infrastrutture) e 11 (Città e comunità sostenibili), contribuendo anche a raggiungere l’obiettivo Sdg 13 (Agire per il clima). (segue) (Com)