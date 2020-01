Imprese: Enel premiata dalla non profit Cdp per la leadership nelle azioni per il clima (4)

- Enel si è impegnata a investire oltre il 50 per cento (14,4 miliardi di euro) della propria spesa capex totale per la decarbonizzazione, supportando l’obiettivo del Gruppo di decarbonizzare interamente il proprio mix tcnologico entro il 2050. La leadership di Enel nella sostenibilità globale è riconosciuta dalla sua presenza in diversi altri importanti indici di sostenibilità, come ad esempio gli indici Dow Jones Sustainability, la serie FTSE4Good Index, gli indici Euronext Vigeo-Eiris, gli indici Stoxx Global Esg Leaders, la classifica Oekom “Prime”, gli indici Ecpi, e gli indici Thomson Reuters/S-Network Esg Best Practices. Inoltre, Enel vanta al momento anche il punteggio massimo (AAA) attribuito da Msci Esg Research Ltd., società leader nella ricerca e nella fornitura di dati, che valuta le performance delle imprese sul fronte degli obiettivi Esg (ambiente, società, governance). Enel attira sempre più l’interesse degli investitori socialmente responsabili (Sri), la cui quota all’interno della società è in costante crescita e ha rappresentato circa il 10,5 per cento del capitale sociale del Gruppo nel 2019, con un aumento del 78 per cento rispetto al 2014. Tale aumento rispecchia la crescente importanza che il mercato finanziario attribuisce agli aspetti non finanziari nella creazione di valore sostenibile a lungo termine. (Com)