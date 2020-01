Nigeria: incendio oleodotto a Lagos, bilancio sale a cinque morti

- È salito a cinque persone il bilancio delle vittime dell'incendio divampato la notte scorsa in un oleodotto di proprietà della compagnia petrolifera statale nigeriana Nnpc nella capitale economica della Nigeria, Lagos. Lo ha riferito ai media locali il direttore generale dell'Agenzia per la gestione delle emergenze dello stato di Lagos (Lasema), Oluwafemi Oke-Osanyintolu, aggiornando il precedente bilancio di tre morti. Fra le vittime, ha detto Oke-Osanyntolu, si contano tre uomini, una donna ed un bambino di cinque anni. Secondo la ricostruzione dei fatti delle autorità, l'incendio, di origine dolosa, è scoppiato nel quartiere Abule-Egba, nel sud-est della città, in seguito ad un’esplosione provocata per rubare carburante. In seguito all’incidente, la compagnia Nnpc ha chiuso le forniture lungo la conduttura nel tentativo di contenere l'incendio. Non meno di 20 persone hanno riportato ferite lievi e sono state sottoposte a cure sul posto, mentre oltre 150 persone sono sfollate in seguito all'incendio, che ha coinvolto anche 17 negozi e 39 veicoli. In un'esplosione simile avvenuta sempre ad Abule-Egba morirono oltre 700 persone nel dicembre 2006, mentre un'altra esplosione si è verificata nel dicembre 2018 sempre nello stesso quartiere, provocando molte meno vittime. (Res)