Campania: sabato convegno Lega su "Futuro e Sicurezza"

- Si svolgerà sabato prossimo alle ore 18:30, presso il Castello Giusso in via 11 febbraio 14 a Vico Equense (Na), il convegno promosso dal coordinamento regionale, "Futuro e Sicurezza in Campania". All'incontro parteciperanno: Andrea Crippa, vice segretario Federale della Lega, il deputato Nicola Molteni, coordinatore Lega Campania, i deputati Gianluca Cantalamessa e Pina Castiello, Roul Filoni, responsabile organizzativo Lega Campania, Gianmaria Di Maio, coordinatore Lega Vico Equense, Aurelio Tommasetti, responsabile regionale per il programma, Nicholas Esposito, coordinatore provinciale di Salerno, Vincenzo Catapano, coordinatore provinciale di Napoli e Michele Diana, coordinatore provinciale Lega Giovani Napoli. Modererà i lavori Emiliano Caliendo, redattore Istituzioni24.it. (Ren)