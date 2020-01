Segre: Mattia (Pd), da sindaco Nettuno gesto ipocrita che nega evidenze storiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la consigliera regionale del Lazio, Eleonora Mattia del Pd, “approvare la mozione Segre, cancellando le parole resistenza e antifascismo, non è solo il gesto ipocrita di chi vorrebbe continuare a negare evidenze storiche, ma è un'offesa profonda alle tante donne e ai tanti uomini che hanno offerto la propria vita per liberare l'Italia dal fascismo e dalle legge razziali”. Mattia in una nota commenta quanto avvenuto nel comune di Nettuno, in provincia di Roma, dove dalla mozione in favore di Liliana Segre, senatrice sopravvissuta alla Shoah, sono stati tolti i due termini "resistenza" e "antifascismo", e sottolinea: “La resistenza e la lotta partigiana fanno parte della storia del nostro Paese, di tutti gli italiani e non certo di una parte politica. Una storia collettiva che nessuno può permettersi di negare".(Com)