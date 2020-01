Somalia: raid aereo contro postazioni al Shabaab, uccisi 9 miliziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Somalia, in coordinamento con le forze degli Stati Uniti, hanno condotto un attacco aereo contro le postazioni di al Shabaab nei pressi della città di Bangeeni, uccidendo nove miliziani. Lo riferisce l’agenzia di sampa somala “Sonna”, secondo cui in seguito al raid le milizie jihadiste si sono ritirate dall’area. I raid Usa si sono moltiplicati nell’ultimo mese dopo l'attentato avvenuto alla fine dicembre a Mogadiscio nel quale sono morte più di 90 persone. Più in generale, i raid statunitensi contro gli obiettivi del gruppo jihadista al Shabaab in Somalia si sono intensificati dopo il 30 marzo 2017, quando il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che ha dichiarato la Somalia meridionale una “zona di ostilità attiva”, autorizzando gli attacchi con droni e le incursioni delle forze speciali in contesti al di fuori dei campi di battaglia convenzionali. Seppur indebolito dall’offensiva dell’esercito somalo e delle truppe Amisom, al Shabaab continua a controllare vaste zone della Somalia. Anche per questo motivo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di rinviare il termine fissato per la riduzione del contingente Amisom, sostenendo che le forze di sicurezza somale non sono ancora sufficientemente preparate per garantire la sicurezza nel paese. (Res)