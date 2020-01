Cultura: firmata Convenzione tra Biblioteca Nazionale Marciana e Fondazione Casa di Oriani

- La Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia e la Fondazione Casa di Oriani hanno firmato una Convenzione di collaborazione per gli anni 2020-2021. La Convenzione sarà finalizzata alla gestione e all'esecuzione congiunta di compiti comuni d'interesse pubblico nell'ambito di Biblioteche afferenti a poli diversi del Servizio bibliotecario nazionale (Sbn). In particolare, la Convenzione sarà volta a garantire in maniera qualificata il potenziamento biblioteconomico dei cataloghi e a condividere progetti scientifici e attività culturali quali archivio dei possessori, mostre, convegni, conferenze, giornate di studi, nonché progettazione di eventuali evolutive del software a beneficio delle biblioteche aderenti al polo Sbn Mibac Vea e di altri Poli che utilizzano il software Sebinanext, integrandosi con l'attività già svolta dalla Fondazione Casa di Oriani in convenzione con la Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino. (Ren)