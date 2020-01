Ucraina: premier Honcharuk annuncia rimpasto di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ucraino Oleksiy Honcharuk ha annunciato un rimpasto all’interno dell’esecutivo di Kiev. “Ci saranno dei cambiamenti nella composizione dell’esecutivo. Ho già firmato un documento e l’ho presentato al parlamento. Verrà sostituito il ministro per lo Sviluppo delle comunità locali, e potremmo introdurre la carica di vicepremier per lo Sviluppo delle comunità locali, perché la decentralizzazione è una delle nostre priorità per il 2020. Dobbiamo creare delle comunità che sappiano gestirsi in tutto il paese e assicurare che si tengano elezioni locali in autunno, creando le condizioni per il massimo livello di coordinamento”, ha detto Honcharuk. La scorsa settimana, come ricordato dall’agenzia di stampa “Unian”, il ministro per lo Sviluppo delle comunità locali Aliona Babak ha rassegnato le dimissioni dall’incarico. (Res)