Moldova: missione dell'Fmi la prossima settimana a Chisinau

- Il capo della missione del Fondo monetario internazionale per la Moldova, Ruben Atoyan, insieme a una delegazione dell'istituzione finanziaria arriverà a Chisinau tra il 22 gennaio e il 5 febbraio 2020. Secondo un comunicato della rappresentanza dell'Fmi in Moldova, la delegazione avrà discussioni con le autorità di Chisinau sulle politiche economiche e finanziarie, al fine di preparare un nuovo programma di sostegno finanziario. La missione dell'Fmi terrà conto degli ultimi indicatori di sviluppo economico e dei progressi compiuti dalle autorità nell'attuazione dei programmi di assistenza. Allo stesso tempo, saranno esaminati gli indicatori macroeconomici e le sfide a medio termine per analizzare i rischi economici affrontati dalla Moldova. (Moc)