Speciale difesa: Yemen, presidente Hadi, Forze armate siano in allerta per battaglia contro Houthi

- Il presidente dello Yemen, Abd Rabbo Mansour Hadi, ha chiesto alle Forze armate del paese di essere in stato di allerta e pronti per la battaglia dopo l'attacco compiuto dai ribelli sciiti Houthi, sostenuti dall'Iran, contro una base militare a Marib, circa 170 chilometri a est di Sana'a. “K'attacco conferma senza dubbio che gli Houthi non hanno alcun desiderio di pace", ha dichiarato Hadi in un comunicato, diffuso dall'agenzia di stampa yemenita “Saba”. (Res)