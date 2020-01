Speciale difesa: Sahel, ministro francese Parly nella regione per lotta al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa francese, Florence Parly, è partito ieri, 19 gennaio, alla volta del Sahel, nell'ambito del dialogo con i paesi della regione sulla lotta contro la minaccia islamista. Lo riferisce il quotidiano francese “Le Figaro”, spiegando che oggi Parly sarà nel Ciad dove incontrerà il presidente Idriss Deby. Per ragioni di sicurezza le prossime tappe del viaggio non sono ancora state svelate. L'obiettivo è quello di trasformare l'operazione francese Barkhane attualmente presente sul territorio in una coalizione internazionale che includa la partecipazione di altri paesi. La prossima settimana Parly sarà a Washington, dove incontrerà il suo omologo statunitense, il segretario della Difesa Mark Esper. (Res)