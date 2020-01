Speciale difesa: Spagna, al via processo a comandante polizia catalana, accusato di sedizione

- Il tribunale nazionale di Madrid apre oggi il processo al comandante dei Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, Josep Lluis Trapero. Con lui, riferisce il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", sono chiamati a comparire davanti alla Corte anche il luogotenente del servizio di polizia, Teresa Laplana, e due alti funzionari del dipartimento degli Interni, Pere Soler e Cesar Puig. I tre sono accusati di ribellione o sedizione per il loro presunto tentativo di facilitare lo svolgimento del referendum illegale del primo ottobre 2017, che ha portato alla dichiarazione unilaterale di autonomia della Catalogna. Secondo i termini dell'accusa riportati da "El Pais", i commissari del Mossos d'Esquadra Ferran Lopez e Joan Carles Molinero sono stati incaricati dall'allora direttore Josep Lluís Trapero di preparare il dispositivo necessario a fermare il leader indipendentista catalano Carles Puigdemont e l'intero governo il 27 ottobre 2017, in attesa dell'ordinanza del tribunale di rispondere alla dichiarazione unilaterale di indipendenza approvata dal Parlamento quel giorno. Le istruzioni includevano il possibile uso di un elicottero della polizia per trasferimenti urgenti. (Res)