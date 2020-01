Speciale difesa: Germania, esercito Usa ha indagato su minaccia a proprie forze nel paese

- L'esercito degli Stati Uniti ha condotto un'indagine su una possibile minaccia ai propri reparti di stanza in Germania in questo fine settimana. “Possiamo confermare che una potenziale minaccia è stata identificata ed è stata oggetto d'inchiesta”, ha affermato un portavoce delle Forze armate degli Stati Uniti in Europa, riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Il militare ha aggiunto che “non è stata identificata alcuna minaccia imminente”. In precedenza, si erano diffuse voci su un imminente attacco contro militari statunitensi in Germania. (Res)