Brasile: evasione carcere, governo dispone controlli straordinari tra Paraguay e Mato Grosso do Sul

- Il ministro della Giustizia e della Pubblica sicurezza del Brasile, Sergio Moro, ha disposto controlli straordinari alla frontiera tra lo stato dello stato brasiliano di Mato Grosso do Sul e il Paraguay, per evitare l'ingresso nel paese dei detenuti evasi dal carcere penitenziario paraguaiano di Pedro Juan Caballero all'alba di domenica, 19 gennaio. La disposizione de ministro, definita "blocco", non comporta la chiusura della frontiera per i cittadini in transito, ma definisce un rinforzo straordinario di uomini e mezzi al confine in modo da poter controllare tutte le persone in transito. Secondo quanto riferito dalle autorità paraguaiane e brasiliane, infatti, la maggior parte dei fuggitivi sarebbero membri di Primeiro Comando da Capital (Pcc), organizzazione criminale con base a San Paolo, tra le sigle considerate più pericolose in Brasile. (segue) (Brb)