Brasile: evasione carcere, governo dispone controlli straordinari tra Paraguay e Mato Grosso do Sul (2)

- Domenica all'alba 76 prigionieri sono fuggiti dal carcere paraguayano Pedro Juan Caballero, al confine col Brasile. "La fuga è stata effettuata nella mattinata di domenica attraverso un tunnel costruito dai prigionieri", ha spiegato un portavoce della polizia paraguayana. La maggior parte dei fuggitivi sarebbero membri di Primeiro Comando da Capital (Pcc), organizzazione criminali dedita al traffico di droga e armi, una delle sigle considerate più pericolose in Brasile. Tra loro, riportano i media locali, si trovano alcuni dei protagonisti di un violento scontro in carcere tenuto lo scorso 16 giugno, chiuso con la morte per decapitazione di dieci prigionieri. I cinque furgoni che sarebbero stati utilizzati dai criminali, segnala la polizia del Paraguay, sono stati ritrovati poco oltre la frontiera con il Brasile, completamente distrutti dalle fiamme. L'elenco dei fuggitivi brasiliani e paraguaiani è stato pubblicato dal ministero della Giustizia paraguaiano. Tra questi c'è il brasiliano Timoteo Ferreira, ritenuto il capo della fazione all'interno della prigione, e sei presunti membri del gruppo di assassini su commissioni collegati al gruppo "Minotauro", attivo al confine tra Brasile e Paraguay. (segue) (Brb)