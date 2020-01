Brasile: evasione carcere, governo dispone controlli straordinari tra Paraguay e Mato Grosso do Sul (3)

- La ministro della Giustizia del Paraguay, Cecilia Perez, ha riconosciuto che la fuga deve essere stata organizzata "da settimane", che il "personale sapeva e non ha fatto niente" per evitarla. Le autorità hanno annunciato il licenziamento del direttore dell'istituto penitenziario e l'arresto di decine di guardie carcerarie. "C'è il forte sospetto che i funzionari siano coinvolti nello schema di corruzione", ha detto il ministro avvertendo che i fuggiaschi sono considerati "molto pericolosi". Il tunnel usato per la fuga è come "quelli dei film, con illuminazione interna e accesso da uno dei bagni", ha detto il portavoce della polizia segnalando il rinvenimento di centinaia di buste con sabbia frutto degli scavi. Dal canto suo la procura del Paraguay ha chiesto l'arresto del direttore del carcere regionale di Pedro Juan Caballero e di 30 agenti della polizia penitenziaria. Le autorità paraguaiane stanno indagando sull'esistenza di una rete di corruzione che abbia facilitato la fuga dei membri del Pcc. (Brb)