Libia: Harchaoui (Clingendael Institute) a “Nova”, sponsor di Haftar boicottano il cessate il fuoco

- Gli sponsor esteri del generale Khalifa Haftar hanno “fatto di tutto” per evitare che a Berlino venisse firmato un accordo per un cessate il fuoco permanente tra le parti in Libia. Lo ha afferma ad “Agenzia Nova” Jalel Harchaoui, research fellow del think tank olandese Clingendael Institute, commentando gli esiti del vertice ospitato ieri dalla Germania sotto l’egida delle Nazioni Unite. L’auspicio di un cessate il fuoco permanente tra le parti in conflitto e di rilanciare il processo politico sono i due punti centrali della dichiarazione finale uscita dalla conferenza firmata dai rappresentanti di Algeria, Cina, Egitto, Francia, Germania, Italia, Russia, Turchia, Repubblica del Congo, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti e dai massimi esponenti delle Nazioni Unite, dell'Unione africana, dell'Unione europea e della Lega degli Stati arabi. “Dobbiamo ricordare da dove siamo partiti: all’inizio della crisi non c’era affatto una mancanza di regole, procedure, risoluzioni, leggi internazionali, convenzioni umanitarie e buone intenzioni da parte della Comunità internazionale. Fare oggi un’altra dichiarazione di questo tipo non aiuta affatto”, commenta Harchaoui. (segue) (Asc)