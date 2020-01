Libia: Harchaoui (Clingendael Institute) a “Nova”, sponsor di Haftar boicottano il cessate il fuoco (2)

- Secondo l’analista del Clingendael Institute, ci sono due ragioni principali per cui le Nazioni Unite hanno scelto di coinvolgere la Germania. “La prima è che Berlino è neutrale in Libia, eppure genuinamente interessata a fermare la guerra, il caos e la distruzione. La seconda è perché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è totalmente bloccato dal 4 aprile scorso (data dell’avvio dell’offensiva del generale Khalifa Haftar), quindi c’era la necessità di percorrere nuove strade”, spiega Harchaoui. Il più grande ostacolo alla risoluzione del conflitto in Libia, aggiunge l’analista, è la totale impunità. “Se si vuole risolvere la crisi, bisogna avviare un meccanismo in grado di introdurre misure spiacevoli per chi viola le regole e le risoluzioni. Ipotizziamo che gli Emirati Arabi Uniti mandino un drone che uccide dei civili in Libia, oppure che i turchi facciano lo stesso, peraltro inviando armi in violazione dell’embargo. Nessun libico o attore esterno oggi ne subirebbe le conseguenze. C’è una totale assenza di punizioni”, continua l’analista, sottolineando che ieri a Berlino “non stato fatto niente da questo punto di vista”. (segue) (Asc)