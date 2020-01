Libia: Harchaoui (Clingendael Institute) a “Nova”, sponsor di Haftar boicottano il cessate il fuoco (3)

- Harchaoui definisce “lodevole” la disponibilità di Germania e Italia a inviare truppe in Libia per monitorare un eventuale cessate il fuoco, ma ritiene che queste misure siano osteggiate dagli sponsor esterni del generale Haftar. “Se un soldato italiano o tedesco dovesse rimanere ucciso si creerebbe un bel problema. Questa è la ragione per cui gli sponsor esteri di Haftar hanno fatto di tutto, diplomaticamente parlando, per evitare la firma di un cessate il fuoco e per far sì che che non ci sia alcun ostacolo alla guerra. Adesso Haftar è a pochi metri dal traguardo: se si fa la pace (Haftar) perde, ma loro vogliono che lui vinca”, riferisce ancora il ricercatore dell’istituto olandese. Questa è tra l’altro la ragione principale per cui a Berlino, secondo il ricercatore, non si è discusso in modo concreto di sanzioni. “Ci sono solo riferimento molti vaghi a risoluzioni del Consiglio di sicurezza, ma si tratta di un vicolo ceco e di un ritorno al punto di partenza”, conclude l’analista. (Asc)