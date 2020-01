Torino: stazioni ferroviarie di Avigliana e None, nuovo servizio di assistenza ai passeggeri

- Nuovi servizi nelle stazioni ferroviarie di Avigliana e None (provincia di Torino). Da oggi le persone con disabilità e a ridotta mobilità potranno richiedere l’ausilio di operatori, che li assisteranno nella fase di salita o discesa dal treno e nel percorso fra la banchina e l’area biglietteria della stazione. Il servizio, gratuito, è prenotabile con 12 ore di anticipo attraverso il Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), costituito da 14 Sale con sede nelle principali stazioni italiane e disponibile, da oggi, in 320 scali ferroviari. Le Sale Blu possono essere contattate telefonicamente al numero verde gratuito 800.90.60.60 (raggiungibile da telefono fisso), al numero nazionale a tariffazione ordinaria 02.32.32.32 (raggiungibile da telefono fisso e mobile) o tramite l’indirizzo mail della sede prescelta (per Ancona salablu.torino@rfi.it). Inoltre attraverso il portale Sala Blu on line - registrando i propri dati anagrafici, i contatti e le specifiche esigenze di viaggio - è possibile richiedere l’assistenza direttamente dal web. Maggiori informazioni su www.rfi.it nella sezione Accessibilità stazioni.(Rpi)