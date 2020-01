Libano: presidente Aoun, agenti sicurezza e militari distinguano tra manifestanti e facinorosi

- Il presidente libanese, Michel Aoun, ha invitato le forze di sicurezza e i militari a distinguere tra manifestanti e facinorosi durante le proteste. Dopo le proteste di domenica, 19 gennaio, in cui centinaia di manifestanti sono rimasti feriti, Aoun ha indetto oggi un incontro con i responsabili della sicurezza, e con i ministri dell’Interno e della Difesa, rispettivamente Raya el Hassan ed Elias Bou Saab. Le parti “hanno convenuto di adottare le misure necessarie per proteggere i manifestanti pacifici, prevenire gli attacchi contro la proprietà pubblica e privata, scoraggiare i gruppi sovversivi e coordinarsi con gli organi giudiziari per applicare le leggi in vigore". Inoltre, hanno deciso di “rafforzare il coordinamento tra i servizi militari e di sicurezza per garantire la corretta attuazione delle misure stabilite”. (Lib)