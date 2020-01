Brasile: evasione da carcere di Rio Branco, sconosciuto il numero di detenuti scappati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'alba di oggi, 20 gennaio, un numero non precisato di prigionieri è riuscito a evadere dal complesso penitenziario Francisco d'Oliveira Conde, nella capitale dello stato brasiliano di Acre, Rio Branco. Il Centro integrato per le operazioni di pubblica sicurezza (Ciosp) ha confermato la fuga, ma non è stato in grado di dire con precisione quanti prigionieri sono riusciti a uscire dalla prigione. Si stima che oltre 20 detenuti siano scappati dal complesso. L'Istituto di amministrazione penitenziaria di Acre (Iapen) ha riferito di essere impegnata nella conta dei prigionieri. Anche i dettagli su come i prigionieri sono evasi non sono ancora stati resi noti. La fuga è avvenuta dopo un violento fine settimana a Rio Branco. Sette omicidi sono stati registrati nella città sabato sera, 18 gennaio. Sei di questi sono stati registrati in un'unica azione criminale in un bar nelle campagne della città. (Brb)