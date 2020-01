Mediterraneo orientale: Erdogan, nessuna piattaforma continentale attorno a Creta

- L'accordo sui confini marittimi tra Ankara e Tripoli è stato possibile in quanto "le nostre coste si affacciano su quelle della Libia" e "non c'è nessuna piattaforma continentale attorno alle isole". Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tornando a difendere, all'indomani della conferenza di Berlino, il memorandum sui confini marittimi nel Mediterraneo orientale siglato tra la Turchia e il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli. "Abbiamo la costa più lunga nel Mediterraneo orientale e questo ci garantisce tale possibilità", ha sottolineato Erdogan, il quale ha poi fatto riferimento alle proteste di Atene alla luce della presenza della piattaforma continentale attorno a Creta nell'area inclusa nell'intesa Ankara-Tipolo: "Non c'è una tale piattaforma continentale attorno alle isole", ha detto il presidente turco. (segue) (Gra)