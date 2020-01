Mediterraneo orientale: Erdogan, nessuna piattaforma continentale attorno a Creta (2)

- Secondo il quotidiano greco "Kathimerini", Erdogan ha anche criticato il governo di Atene per aver ospitato il generale Khalifa Haftar sostenendo che il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis punta a provocare la Turchia. "Un leader (a Berlino) mi ha detto che Mitsotakis vuole superare le divergenze tra di noi. Veramente vuole ciò e invita Haftar in Grecia? questo non ha senso. Ho risposto che dovrebbe prima correggere i suoi errori e poi sarà più facile per noi incontrarci", ha dichiarato Erdogan. Il presidente turco è tornato anche sull'invio dell'unità navale Yavuz nel blocco 8 della Zona economica esclusiva di Cipro: Ankara - ha detto - ha fatto sapere che le riserve di gas naturale che saranno trovate saranno divise tra le due comunità dell'isola del Mediterraneo orientale; ma Nicosia - ha concluso Erdogan - non ha accettato questa prospettiva. (Gra)