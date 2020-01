Smog: Sala, stadio smoking free in tempi non lunghissimi

- "Uno stadio smoking free in un tempo non troppo lungo. Questa la proposta del sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine del suo intervento, della conferenza 'Dagli scali, la nuova città. Tre anni dopo', in corso nel capoluogo lombardo: "Personalmente penso che si debba arrivare in un periodo non lunghissimo allo stadio smoking free, questa è la mia opinione - ha detto Sala - È chiaro che il tema 2030 è una visione, ma quando parli di spazi aperti e mi fumi di fianco se mi dà fastidio ho la libertà di spostarmi. Se sono alla fermata, se sono allo stadio non ho la libertà di spostarmi, quindi da questo punto di vista è una restituzione di diritti a coloro a cui il fumo come minimo dà fastidio, probabilmente fa anche male, e non hanno possibilità di evitarlo". (Rem)