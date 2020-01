Marche: Casini e Cesetti, integrazione tra polizia locale e forze dell'ordine

- "Oggi si festeggia la polizia locale e San Sebastiano protettore del Corpo ricordando che in tutte le situazioni la polizia c'è sempre e in giornate di pace come questa dobbiamo ringraziarla per il servizio importante che svolge. L'integrazione e il coordinamento tra forze di polizia esiste, occorre solo rafforzarli maggiormente anche a livello territoriale in un momento come questo dove a causa delle scarse risorse dei Comuni è necessario unire sinergicamente le forze disponibili". Lo ha dichiarato il vicepresidente della Regione Marche Anna Casini dopo la messa celebrata dal vescovo di Ascoli al teatro Ventidio Basso nell'ambito della giornata regionale dedicata alle forze di polizia locale. L'assessore regionale alla sicurezza Fabrizio Cesetti ha detto: "Concludiamo nella città capoluogo di provincia la quinta edizione della Festa della polizia locale delle Marche, un'occasione di riflessione intorno al ruolo centrale che riveste il corpo per quanto riguarda la sicurezza delle nostre comunità. La Regione Marche ha assunto, e sta assumendo, per la promozione della sicurezza integrata, iniziative volte ad implementare la cooperazione istituzionale sui temi della sicurezza ed il coordinamento delle forze di polizia anche attraverso forme di collaborazione con il Ministero dell'Interno e con le Prefetture". (Ren)