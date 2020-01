Kosovo: leader Ldk Mustafa, prossimo incontro sancirà epilogo su formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo incontro tra le leadership dei partiti vincitori delle ultime elezioni in Kosovo, Movimento Vetevendosje e Lega democratica del Kosovo (Ldk), sarà l'ultimo e permetterà di capire se sarà possibile siglare un accordo per formare una coalizione di governo. Lo ha detto il leader dell'Ldk, Ista Mustafa, criticando l'ultima proposta arrivata dal Movimento Vetevendosje. Secondo quanto ribadito dall'ex premier Mustafa, l'Ldk rimane fermo nella sua richiesta di ottenere il diritto di scegliere il nuovo presidente del parlamento, cinque ministri e il candidato da votare come nuovo capo dello Stato. Il portavoce dell'Ldk, Besian Mustafa, ha detto ieri che il suo partito ha inviato la stessa proposta al Movimento Vetevendosje riguardo la formazione di una coalizione di governo. (segue) (Kop)