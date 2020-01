Albania: presidente Meta su accordo per riforma elettorale, "spero sia l'inizio di una profonda riflessione"

- L'accordo raggiunto dalla maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama e l'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha, per la realizzazione consensuale della riforma elettorale, "spero sia l'inizio di una profonda riflessione". Lo ha affermato il presidente albanese Ilir Meta, in un'intervista concessa all'emittente televisiva del Kosovo "Ktv". Criticando ambo le parti sulla grave crisi politica dello scorso anno in Albania, Meta ha auspicato "il ripristino di un dialogo strutturato per le questione di comune interesse, che aiutino il processo di integrazione europea" del paese. Dopo quasi un anno di forti tensioni, la maggioranza e l'opposizione hanno concordato di dare il via ad un processo, considerato tra le priorità che il paese dovrebbe raggiungere anche in vista dell'apertura dei negoziati di adesione all'Unione europea. (segue) (Alt)