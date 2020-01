Kosovo: presidente Thaci invita leader Vetevendosje Kurti a colloquio oggi

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha invitato il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti ad un incontro oggi dopo aver ricevuto la lettera del partito per la sua nomina a primo ministro incaricato. Kurti, tramite un messaggio video diffuso sui social network, ha fatto sapere che intende prendere ufficialmente il mandato per presentare il suo governo al parlamento, senza raggiungere un accordo per formare una coalizione di governo con la Lega democratica del Kosovo (Ldk). Il leader del Vetevendosje ha spiegato di essere stato costretto a rinviare per oltre 100 giorni la sua nomina a premier nella speranza di trovare un accordo con l'Ldk. (segue) (Kop)