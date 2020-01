Campania: Villani (M5s), volontari 118 nuovi schiavi, governo intervenga

- “Il nostro Paese è il Paese dell’ipocrisia e della mistificazione, un’operazione che inizia fin dalle parole… Capita così di veder definito esiliato un condannato, così come si definiscono volontari dei lavoratori sfruttati, mi riferisco in modo particolare agli operatori del 118 infermieri e autisti che di fatto consentono quotidianamente la realizzazione di questo servizio nei nostri Comuni”. Lo ha detto la deputata del Movimento 5 stelle Virginia Villani in merito al servizio 118 in Campania, proseguendo: “Per questo motivo ho presentato un'interrogazione rivolta al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo e al ministro della Salute Speranza in merito al servizio 118 per vigilare, garantire e tutelare i livelli essenziali di assistenza dei pazienti, nonchè le norme di sicurezza sul lavoro. Una questione molto seria per cui ho chiesto al Governo di agire prima possibile”. “Negli ultimi anni – ha specificato nell'interrogazione, la deputata Virginia Villani - abbiamo assistito a numerose proteste degli operatori del Servizio di emergenza e urgenza territoriale 118. Soprattutto in Campania, come molte volte denunciato anche dai consiglieri regionali M5s e dalla capogruppo Valeria Ciarambino, ci troviamo di fronte a numerose segnalazioni circa un'anomala gestione delle attività di volontariato in alcune associazioni affidatarie, in convenzione, di postazioni del servizio 118. Per alcune associazioni, il ricorso ai volontari, è l'unico modo per riuscire a garantire i turni di servizio degli infermieri. I volontari, ricevono un compenso di poco superiore ai 3,5 euro all'ora: sono utilizzati per garantire i turni, rappresentano i nuovi schiavi in un sistema para-legalizzato in spregio a qualunque tutela dei lavoratori e della dignità umana. Le condizioni lavorative sono alienanti, con orari anche di 24 o di 36 ore consecutive per singolo professionista. I volontari finiscono per accumulare circa 170, se non 200 ore al mese! E tutto questo senza alcuna tutela se non quella del ricatto”. (segue) (Ren)