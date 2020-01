Campania: Villani (M5s), volontari 118 nuovi schiavi, governo intervenga (2)

- “Oltre ad orari lavorativi estenuanti – ha proseguito nell'interrogazione la deputata M5s Virginia Villani - il personale è impiegato in assenza di assicurazione e spesso senza iscrizione all'ordine professionale degli infermieri. In più, i volontari del 118 ricevono solo ‘rimborsi spese’ forfettari, che nella maggior parte dei casi sono l'esclusiva fonte di sostentamento per molte famiglie. Nonostante ciò, le associazioni non sono nemmeno precise nei pagamenti dei rimborsi e chi ‘si lamenta’ di paga o orari, esce dal giro, non viene richiamato e non riesce più a dare sostegno economico alla sua famiglia. Non possiamo permettere che accadano cose del genere”. “È una forma di schiavitù vera e propria – ha proseguito Villani - perché gli operatori devono accettare queste condizioni pur di poter lavorare. È il momento di intervenire: la sanità campana e in generale quella nazionale, devono rispettare l'attività filantropica dei volontari, le normative del lavoro e la dignità umana di queste persone”. “Non dimentichiamo – ha chiosato la deputata M5s - che a subire le conseguenze di tali condizioni disumane e inique di lavoro, sono anche i pazienti. Che servizio può rendere chi non ha adeguata esperienza, tutela o chi lavora per 24 ore di fila?”. Villani ha inoltre denunciato gli affidamenti e la gestione del Seu, dichiarando: “Ad oggi, nella nostra Regione non esiste un’unica struttura di governance regionale. Ciò accade anche in altre realtà nazionali. Ogni associazione ha le sue specifiche condizioni contrattuali per operatori che svolgono le stesse funzioni. Anomalie vi sono anche negli affidamenti: spesso vengono fatti con procedure occasionali ed estemporanee per periodi anche molto brevi. Ad esempio nell'Asl di Salerno, numerose onlus si avvicendano continuamente nelle postazioni, con una logica meramente distributiva delle risorse tra Associazioni del settore”. “Una situazione inaccettabile – ha concluso Villani - Con il Servizio sanitario nazionale e regionale dobbiamo garantire l’erogazione dei livelli standard di emergenza-urgenza e l’uniformità della qualità delle prestazioni rese. Il ministro Catalfo intervenga!”. (Ren)