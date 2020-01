Milano: entro 31 gennaio manifestazione pubblica su scalo porta Romana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando per la vendita di Porta Romana "è pronto, oggi lanciamo la vetrina e la settimana prossima, entro il 31 gennaio, lanceremo la manifestazione aperta pubblica trasparente oggettiva e speriamo competitiva". A dichiararlo è Umberto Lebruto, ad di Fs Sistemi Urbani, a margine della conferenza stampa "Dagli scali, la nuova città. Tre anni dopo" in corso a Milano. In merito agli altri scali ferroviari in città - ha proseguito Lebruto - "abbiamo lanciato tutto quello che era previsto nell'accordo di programma. In particolare sei su sette scali stanno prendendo una velocità davvero importante. Su Farini e San Cristoforo abbiamo già un masterplan, abbiamo già lanciato il concorso internazionale e a luglio scorso lo abbiamo aggiudicato e approvato e condiviso con l'amministrazione comunale. Su Greco-Breda abbiamo sottoscritto il preliminare di vendita nel dicembre 2019 e a giugno è previsto il rogito. Con il suo masterplan ricucirà quel quartiere della città in tempi record. Porta Romana è un'opportunità per la città, è previsto che ci siano le Olimpiadi nel 2026 e quindi dobbiamo correre. Oggi cercheremo di lanciare la vendita di questo scalo". A chi gli ha chiesto come cambierà la zona, Lebruto ha risposto: "Da tre anni abbiamo deciso con l'amministrazione comunale di aprire le porte della progettazione alla richiesta ed esigenza dei cittadini per sviluppare un masterplan che ricuce le due parti di città tagliate dalla ferrovia. Il grande vantaggio di mettere su Porta Romana un mix funzionale di ricucitura rappresenta la crescita lineare nel tempo del quartiere". (segue) (Rem)