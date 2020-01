Milano: entro 31 gennaio manifestazione pubblica su scalo porta Romana (2)

- "Ci saranno nove ettari di terreno destinati a verde pubblico e parco. In qualche modo la città si ricongiungerà linearmente anche a tutto il verde che è già presente o che verrà costruito negli scali", ha concluso Lebruto. L'assessore comunale all'Urbanistica Pierfrancesco Maran ha risposto a chi gli ha chiesto se su Porta Romana per il masterplan abbiano dato delle linee guida: "Sì, ci sarà un masterplan e quindi anche una gara, ma che dovrà attuare le linee guida decise dal Consiglio comunale, quindi qua ci sarà un grande parco. L'obiettivo è coprire parzialmente i binari, riqualificare la stazione, fare in modo che non sia solo la riqualificazione dello scalo, che ospiterà anche il villaggio olimpico, ma un modo per collegare i quartieri a sud di Milano con il centro della città, che è lo scopo di tutta la vicenda degli scali ferroviari, dove gli investimenti servono a riqualificare le stazioni e dove due terzi delle aree diventeranno nuovi parchi per Milano". Sull'area occupata dal villaggio olimpico, Maran ha precisato: "Credo che occuperà circa il 30 per cento dell'area dello scalo, si sta discutendo e saranno circa cinque i palazzi di massimo sette piani occupati dal villaggio olimpico, più le strutture provvisorie. Sugli scali ora è il momento di accelerare e arrivare alla fase operativa, lo scalo di Greco è quello più avanti, ora tocca a Romana e Farini". (Rem)