Perù: Hrw denuncia esclusione persone con disabilità da registri elettorali

- L’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) ha denunciato che migliaia di persone con disabilità in Perù non sono state include nei registi elettorali nazionali in tempo utile per votare alle elezioni parlamentari del prossimo 26 gennaio. Nel 2018, si legge in un comunicato diffuso insieme alla Società peruviana per la sindrome di down e l’Ong Società e disabilità (Sodis), il Perù ha adottato una legge che abolisce la tutela e riconosce alle persone con disabilità gli stessi diritti degli altri cittadini. “È vergognoso che, nonostante le riforme del 2018 che aboliscono il sistema di tutela, migliaia di peruviani con disabilità intellettuali e psicosociali precedentemente sotto tutela rimangono esclusi dal registro elettorale", ha affermato Pamela Smith, direttore esecutivo di Sodis. “Votare è il diritto e il dovere civile di ogni peruviano e la discriminazione non può essere tollerata". Poiché il registro elettorale per le elezioni di questo mese è chiuso, le organizzazioni chiedono che le persone esclude vengano inserite nei registri pere le elezioni generali del 2021. (segue) (Mec)