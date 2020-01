Libia: Erdogan, Turchia non ha ancora inviato truppe, solo consiglieri militari

- La Turchia non ha ancora inviato truppe in Libia ma solo consiglieri e addestratori militari. E' quanto dichiarato dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, citato dall'emittente locale "Ntv". La scorsa settimana il capo dello Stato turco aveva affermato che Ankara aveva iniziato a inviare truppe a Tripoli per supportare il Governo di accordo accordo nazionale (Gna) presieduto da Fayez al Sarraj contro l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), fedele al generale Khalifa Haftar. Parlando ai giornalisti durante il volo di ritorno dalla conferenza internazionale sulla Libia di Berlino, tenutasi ieri - domenica 19 gennaio -presso la Cancelleria federale tedesca - Erdogan ha affermato che gli sforzi della Turchia durante l'iniziativa diplomatica hanno gettato le basi per un cessate il fuoco tra le parti in conflitto. (Res)