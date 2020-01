Abruzzo: marchio europeo di "Ristorante tipico", al via il tavolo tecnico (2)

- "Il marchio europeo - ha spiegato Febbo - consentirà l'identificazione in tutto il territorio dell'Unione europea dei ristoranti che utilizzando prodotti tipici abruzzesi nonché diffondendo la tradizione enogastronomica dell'Abruzzo rendono conoscibile ed apprezzabile la gastronomia abruzzese. Il comitato è già a lavoro ed entro 90 giorni saremo in grado di definire la procedura e dotarci di questo importante e prestigioso strumento scommettendo nell'immediato futuro di Dubai, quale punto di forza del'economia abruzzese, di vitale importanza per il turismo e il settore enogastronomico". Il Ristorante Tipico d'Abruzzo per quanto riguarda il riconoscimento, dovrà proporre almeno per il 50% piatti della tradizione abruzzese. Almeno il 60% dei prodotti utilizzati per realizzare il 100% delle produzioni gastronomiche del ristorante dovranno provenire dall'Atlante aperto delle produzioni autentiche d'Abruzzo. Per quanto riguarda il vino, il Ristorante Tipico d'Abruzzo si dovrà dotare di almeno una etichetta di vino abruzzese per ogni due coperti. Inoltre dovrà acquistare da aziende certificate biologiche almeno la metà del 60% dei prodotti utilizzati per realizzare il 100% di tutte le produzioni gastronomiche. Se produrrà autonomamente verdure, frutta o prodotti spontanei, dovrà dotarsi di autocertificato di tracciabilità. (Ren)