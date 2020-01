Monza: incendio nell'ex cartiera di via Pellico

- Questa mattina, intorno alle 11, si è sviluppato un incendio nell'area di un’ex cartiera in via Pellico a Monza. Le forze dell'ordine preposte sono intervenute sul posto e anche Arpa è stata attivata per monitorare la situazione. Lo fa sapere su Facebook il Comune di Monza, che aggiunge che fino alla risoluzione dell'emergenza, in via Pellico è vietato il transito nel tratto compreso tra le vie Buonarroti e Pascoli. Anche i pedoni non possono passare nel tratto tra il civico 14 e via Pascoli. (com)