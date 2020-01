Roma: si apre voragine vicino al Colosseo, anche Raggi sul posto

- Sono ancora alcune decine i residenti rimasti in attesa dinanzi allo stabile evacuato in via Marco Aurelio, a pochi passi dal Colosseo, a causa di una voragine che si è aperta sul marciapiede antistante al civico 20. Tra i residenti ci sono anche bambini piccoli, due di 2 e 3 anni, uno di pochi mesi. A tutti loro è stata proposta l'accoglienza in strutture alberghiere da parte dell'amministrazione capitolina. "Da stasera saranno ricollocate tutte le persone che hanno bisogno di assistenza alloggiativa. Nessuno sarà lasciato per strada o in macchina", ha detto Raggi a termine di una breve visita. Stamattina, in fretta e furia, i 25 appartamenti sono stati sgomberati per motivi di sicurezza e per ora i residenti hanno lasciato dentro tutti gli effetti personali. Nel palazzo di 5 piani ci sono 24 appartamenti, un paio di questi sono adibiti ad attività ricettive. In altri, le persone affittano delle stanze ai turisti. Tra questi anche una coppia di messicani che stamattina è stata evacuata insieme agli altri residenti. A turno, accompagnati dai Vigili del fuoco, gli inquilini stanno recuperando qualcosa negli appartamenti. Arturo Accolti Gil, uno dei residenti, ha spiegato che "già ieri c'era una perdita di gas e si sentiva un forte odore di gas nel palazzo". Per questo sono stati contattati i Vigili del fuoco e Italgas che ha provveduto a chiudere le tubature. Poi "stamattina alle 8 è stata chiusa anche l'acqua, perché c'era sul marciapiede una piccola crepa e uno zampillo di acqua". La crepa nelle ore successive è diventata una voragine e quindi i Vigili del fuoco hanno deciso di sgomberare l'edificio. Le cause del ribassamento sono ancora da accertare. Secondo i residenti all'origine del problema potrebbe esserci "un'infiltrazione sotterranea di acqua che ha prima inciso sulle tubature del gas e poi ha fatto sprofondare il marciapiede". Un'altra causa "potrebbero essere le vibrazioni della metro che corre qui vicino", aggiunge Arturo. I palazzi hanno delle centraline che controllano le vibrazioni ma a pochi passi dallo stabile c'è anche il cantiere della metro C e "si teme che possa essere anche l'attività del cantiere ad aver causato il ribassamento del manto stradale", sottolinea Arturo. Qualora vi fosse una infiltrazione "la speranza è che non arrivi fino alle fondamenta che poggiano sul terreno", ha sottolineato Paolo Gelsomini, architetto e che vive nel palazzo evacuato. "Sul marciapiede - ha raccontato poi Gelsomini - ad agosto scorso si sono svolti dei lavori che hanno interessato tutto il rione e che in via Marco Aurelio hanno reso necessario aprire il marciapiede". Tuttavia "l'avvallamento del marciapiede ci sta da dieci anni, lo abbiamo segnalato agli enti preposti ma finora non sono intervenuti", ha concluso Gelsomin. (Rer)