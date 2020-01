Energia: Romania, import greggio cresciuto del 2,4 per cento nei primi dieci mesi del 2019

- La Romania ha importato nei primi dieci mesi del 2019 una quantità di 7,17 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep), con 167.700 tep (2,4 per cento) in più rispetto al medesimo periodo del 2018. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. La produzione di petrolio è stata pari a 2,778 milioni tep, l'1,2 per cento (33.500 tep) inferiore rispetto a quella dei primi dieci mesi dell'anno precedente. Secondo la Strategia energetica della Romania, la produzione di petrolio greggio della Romania è in calo. La possibilità di recuperare le riserve potrebbe aumentare, ma gli sforzi di investimento, che non sono trascurabili, richiedono pacchetti di misure economiche e fiscali stimolanti. Le comprovate riserve di petrolio grezzo della Romania saranno esaurite in circa 16 anni con un consumo di 3,4 milioni di tonnellate all'anno.(Rob)