Russia: Cremlino, Mishustin non ha ancora avuto confronto con Putin su formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro russo Mikhail Mishustin non ha ancora avuto un confronto con il presidente Vladimir Putin in merito alla composizione del nuovo governo. Lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov, aggiungendo che “c’è ancora tempo” per questo confronto. “La scadenza per fare rapporto al presidente non è ancora scaduta, e vi terremo informati”, ha detto Peskov, in merito all’incontro fra Mishustin e Putin per confrontarsi in merito alla struttura e alla composizione dell’esecutivo. (Rum)