Speciale energia: Cipro, ministro Lakkotrypis, progetto EastMed è in fase di studi tecnici

- Il ministro dell'Energia di Cipro, Yiorgos Lakkotrypis, ha affermato che il progetto del gasdotto EastMed è in fase di studi tecnici per determinare i costi e gli acquirenti del gas che trasporterà. Durante un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “al Arabiya”, Lakkotrypis ha spiegato che Cipro ha compiuto grandi progressi nello sviluppo del giacimento marino di gas naturale "Aphrodite" e nel processo di trasporto del gas dal campo all'impianto di liquefazione in Egitto. (Res)