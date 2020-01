Speciale energia: Kuwait, Knpc annuncia procedure per manutenzione due raffinerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Compagnia petrolifera nazionale del Kuwait (Knpc) ha annunciato le procedure richieste per per le società del paese, del Golfo Persico e internazionali che intendono eseguire lavori di manutenzione nelle raffinerie di Mina Abdullah e Mina Al Ahmadi. In un comunicato, Knpc ha chiesto agli appaltatori di detenere la specializzazione nello svolgimento di lavori meccanici e di manutenzione, con l'impegno di rispettare le misure relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente. (Res)