Energia: Eni gas e luce finalizza l'acquisizione di Evolvere e diventa leader in Italia nella generazione distribuita da impianti fotovoltaici

- Eni gas e luce, società controllata al 100 per cento da Eni SpA, ha completato oggi l'acquisizione del 70 per cento di Evolvere, a seguito dell'approvazione ricevuta da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato lo scorso 7 gennaio 2020. Questa operazione permette a Eni gas e luce di diventare leader in Italia nella generazione distribuita da fonti rinnovabili, in coerenza con la mission di Eni volta a creare valore attraverso la transizione energetica. Evolvere gestisce 11.000 impianti, di cui 8.000 di proprietà installati presso clienti domestici e business, per una potenza complessiva di circa 58 Megawatt e con la possibilità di acquisire ulteriori competenze e clienti prosumer. Grazie a questa acquisizione Eni gas e luce contribuisce a diffondere un nuovo modello energetico in cui il cliente si evolve da semplice consumatore a produttore di energia rinnovabile. L'offerta della società comprende la vendita, l'installazione e la manutenzione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo per clienti residenziali e business con potenze fino a 20 Kilowatt. Evolvere SpA ha inoltre ottenuto di recente il riconoscimento di "Società Benefit" che opera in modo sostenibile, responsabile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni.(Com)