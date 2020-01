Roma, Mollicone (FdI), città frana e Raggi pensa ai sampietrini

- "Roma frana per mancanza di controlli e investimenti, mentre Raggi continua nella sua battaglia iconoclasta pensando a togliere i sanpietrini piuttosto che salvaguardare un'icona mondiale con la corretta manutenzione per la sicurezza stradale". Così il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone in una nota commentando la notizia della voragine che si è aperta in Via Marco Aurelio a Roma questa mattina. (Com)