Banche: Gualtieri, interlocuzione molto costruttiva con Commissione Ue

- L'interlocuzione tra il governo italiano e la Commissione europea su Monte dei Paschi di Siena prosegue in modo "molto costruttivo". Lo ha detto entrando ai lavori dell'Eurogruppo il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, rispondendo a una domanda. "Proseguiamo in modo molto costruttivo le nostre interlocuzioni", ha affermato in risposta a una domanda. (Beb)