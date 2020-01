Iran: viceministro Esteri russo, accordo sul nucleare cruciale per la sicurezza globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa non ritiene giusto mettere in discussione l’impegno dell’Iran nel quadro dell’accordo sul nucleare (Jcpoa). Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov. “Non crediamo sia giusto: il Trattato è fondamentale per la sicurezza globale, soprattutto a fronte delle rinnovate tensioni che stanno caratterizzando lo scenario internazionale soprattutto in termini di non proliferazione e controllo degli armamenti”, ha detto il viceministro. (Rum)