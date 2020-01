Droga: Astorre (Pd) su blitz San Basilio, grazie ai magistrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’importante operazione dei carabinieri del comando provinciale di Roma, coordinata dai magistrati del Tribunale e della Direzione distrettuale antimafia, e condotta a Roma e in altre città del Lazio, Campania e Calabria, colpisce duramente la presenza della criminalità organizzata nella Capitale, e in particolare nel quartiere di San Basilio, dove era proprio un locale di ‘ndrangheta a gestire la piazza di spaccio nel quartiere romano". Lo scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre. "Grazie ai magistrati e alle forze dell’ordine – continua Astorre – per la costante presenza sul territorio, e per gli interventi e ladura battaglia per la legalità, per garantire la sicurezza dei cittadini”. (Com)