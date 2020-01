Coree: Seul pronta a consentire turismo verso Pyongyang scavalcando le sanzioni Usa

- La Corea del Sud sta considerando diversi modi per consentire ai propri cittadini di viaggiare in Corea del Nord nonostante le limitazioni imposte dagli Stati Uniti e le sanzioni internazionali per i lanci di missili balistici e gli esperimenti nucleari messi in atto dal leader Kim Jong-un. Il ministero dell'Unificazione di Seul ha reso noto oggi che il governo sta esaminando le misure per consentire ai sudcoreani di recarsi direttamente in Corea del Nord attraverso percorsi prestabiliti oppure attraverso un paese terzo organizzati in gruppi turistici. Queste iniziative turistiche sudcoreane sono state criticate dall'ambasciatore statunitense a Seul Harry Harris il quale ha detto che la Corea del Sud avrebbe dovuto avvisare preventivamente le autorità Usa. (segue) (Git)