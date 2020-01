Coree: Seul pronta a consentire turismo verso Pyongyang scavalcando le sanzioni Usa (2)

- Il presidente sudcoreano Moon Jae-in, attualmente a metà mandato, dopo le forti tensioni del 2017, sta conducendo una sua agenda per la pace e la denuclearizzazione della penisola, che al di qua e al di là del confine super sorvegliato e pesantemente armato, una volta pacificato, rappresenterebbe un mercato da 75 milioni di persone. Nello stesso tempo Moon non rinuncia a una politica di sicurezza e di vicinanza con l'alleato nordamericano. Da parte sua il presidente del Nord, Kim, spinge da tempo per un aumento dei flussi turistici investendo risorse per infrastrutture ricettive soprattutto nella città costiera di Wonsan. (Git)