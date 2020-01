Libia: ex inviato Usa Winer a “Nova”, conclusioni di Berlino sono giuste ma ora dipende da Haftar

- La dichiarazione finale firmata ieri a Berlino sulla crisi in Libia “dice tutte cose giuste”, ma il suo reale impatto sul terreno “dipende dai paesi che hanno alimentato la guerra civile e da Khalifa Haftar”, il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) che dal 4 aprile scorso assedia Tripoli, sede del Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Sarraj. Lo afferma l’ex inviato speciale in Libia dell’amministrazione statunitense guidata da Barack Obama, Jonathan M. Winer, commentando per "Agenzia Nova" gli esiti del vertice ospitato ieri dalla Germania sotto l’egida delle Nazioni Unite. L’auspicio di un cessate il fuoco permanente tra le parti in conflitto e di rilanciare il processo politico sono i due punti centrali della dichiarazione finale uscita dalla conferenza firmata dai rappresentanti di Algeria, Cina, Egitto, Francia, Germania, Italia, Russia, Turchia, Repubblica del Congo, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti e dai massimi esponenti delle Nazioni Unite, dell'Unione africana, dell'Unione europea e della Lega degli Stati arabi. “Il comunicato di Berlino dice tutte cose giuste, ma il suo impatto dipende dal comportamento futuro dei paesi che finora hanno alimentato la guerra civile libica e da quello di Khalifa Haftar, che ha cominciato il conflitto: finora loro hanno deciso di cambiare strada, lui non l’ha fatto”, afferma Winer. (Res)